Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены по всей России

Почти во всех регионах России была найдены сигареты, доставленные контрабандой из Белоруссии. Вывод был сделан на основе анализов данных с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы в январе 2020 года.

Результаты исследования IT-компании «Эвотор» поступили в распоряжение РИА «Новости». В нем фигурируют бренды, которые продаются в России легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.

«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — отметили в «Эвотор».

По количеству контрабандных сигарет лидируют Смоленская и Челябинская область. В них каждая пятая пачка, 22%, была завезена нелегально. В Дагестане контрабандой из Белоруссии оказалась каждая десятая. Довольно много их и в других регионах. В Вологодской области — 8%, в Ивановской — 7%, в Санкт-Петербурге — 6%, в Волгоградской области — 5%.

Нелегальный табак весьма популярен из-за своей дешевизны. Контрабанда обычно вдвое дешевле — 55 рублей против 93 рублей.

Директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло утверждает, что белорусская контрабанда продается в 3% российской несетевой розницы.

«Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», — сказал он.

Из-за роста акцизов и трат на маркировку сигареты в этом году в России могут подорожать на четверть. Эксперты предупредили, что россияне меньше курить не станут, а перейдут на контрабанду и более дешевую табачную продукцию.