Колонию проверят после фото с застолья убийцы Немцова Дадаева

«По информации, размещенной в ряде СМИ об условиях отбывания наказания осужденными в ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области, назначена служебная проверка», — подтвердили в ведомстве.

Источник фото: «ВКонтакте»

Фото опубликовали на странице пользователя по имени Ислам Ирон. Их выложили в Сеть еще в июле 2018 года, но всплыли они только сейчас, когда стало известно, что убийцу Немцова, осужденного на 20 лет, могут перевести из колонии в тюрьму.

На фотографиях изображен Заур Дадаев в компании осужденных. Они заседают за накрытым столом. На нем соки, стаканы, много разнообразной еды. Судя по всему, действие происходит в ИК-3. В этой колонии отбывают наказание бывшие сотрудники МВД и других силовых структур — это так называемая «красная зона».

Проверка, о которой объявили в УФСИН, может длиться до месяца. Сотрудники ведомства проверят, действительно ли фото сделаны в ИК-3, при каких обстоятельствах и в каких условиях в принципе живут заключенные, в том числе Дадаев.