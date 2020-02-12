Убийцу Немцова сфотографировали в колонии во время пира с богато накрытым столом

Фото опубликовал пользователь Ислам Ирон. Снимки датированы июлем 2018 года. На фотографиях Заур Дадаев находится в компании осужденных за накрытым столом. Судя по всему, действие происходит в ИК-3, в которой отбывают наказание бывшие сотрудники МВД и других силовых структур.

Источник фото: «ВКонтакте»

Дадаева осудили в 2017 году. Его признали виновным в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Это произошло на Большом Москворецком мосту, когда Немцов прогуливался в противоположную Кремлю сторону со своей подругой киевлянкой Анной Дурицкой — вскоре после убийства она бесследно исчезла. Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года.

По версии следствия, Дадаеву заплатили за расстрел Немцова. Назвали и сумму гонорара: 15 миллионов рублей. Денег до сих пор так и не нашли. Пытались связывать их исчезновение бесследно растворившейся подругой Немцова, но версия рассыпалась почти сразу. Позже Дурицкая вышла в свет: она стала «Вице-Мисс Украина — 2018». У нее внезапно образовалось несколько дорогих квартир в Киеве, которые она сдает и живет как рантье.