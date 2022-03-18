Бывшему главе Раменского района дали 9,5 года колонии за убийство

Экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, собранные первым управлением по расследованию особо важных дел регионального СК доказательства признаны судом и коллегией присяжных заседателей Подольского городского суда достаточными для вынесения обвинительного приговора Кулакову.

Следствие утверждает, что в ночь с 1 на 2 мая 2019 года чиновник находился в машине Исаенковой, они поссорились, и он ее убил. Автомобиль с телом обнаружили полицейские 4 мая. Через некоторое время Кулакова заподозрили в преступлении и задержали.

Следователи провели большой объем работы, чтобы узнать обстоятельства данного дела, специалисты сделали не менее 26 экспертиз. В частности, молекулярно-генетические, комиссионные медицинские, компьютерно-технические и другие.

«Изучены биллинги, детализации телефонных звонков и видео с камер видеонаблюдения. Весь объем полученных в ходе следствия доказательств, в том числе заключения экспертиз, свидетельствующий о причастности к убийству обвиняемого, легли в основу обвинения», — сказано в пресс-релизе ГСУ СК РФ по Московской области.

Следственные органы также опубликовали фото из машины, где произошло преступление, а также из квартиры, где встречались Кулаков и Исаенкова.

Источник фото: ГСУ СК России по Московской области

«В соответствии с вердиктом присяжных заседателей суд приговорил бывшего чиновника к девяти годам и шести месяцам лишения свободы», — заявили в СК.

Ранее прокурор просил для бывшего чиновника девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима.