Прокурор попросил для экс-главы Раменского городского округа почти 10 лет колонии

Экс-главу Раменского городского округа Подмосковья Андрея Кулакова попросили приговорить к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Такой срок озвучила прокурор Диана Богатырева.

«На основании единодушного вердикта присяжных заседателей прокуратурой предложено судом признать Кулакова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ, то есть в убийстве, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет 10 месяцев исправительной колонии строгого режима», — сказала прокурор.

Она отметила, что при этом были учтены смягчающие обстоятельства — на иждивении у Кулакова есть несовершеннолетний ребенок, также у него имеются положительные характеристики с места работы.

Адвокат Кулакова Артем Сарбашев заявил «360», что сторона защиты не может подвергать сомнению вынесенный вердикт, но будет настаивать на смягчении наказания.

«Мы не можем подвергать сомнению вердикт, поэтому мы сейчас можем говорить только о размере наказания, просить смягчить его. Сейчас [Кулаков] находится в СИЗО в Серпухове, там же он будет продолжать находиться, пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба наша, которую мы будем подавать после приговора», — уточнил юрист.

Сам Кулаков на заседании суда не признал вину. «Я все, что пытался донести еще до присяжных, уже сказал. <…> Я всю жизнь был нормальным человеком, жил как обычный гражданин страны, старался приносить пользу», — сказал он.

Приговор будет оглашен 18 марта.

Кулакова задержали 31 мая 2019 года. По данным СК РФ, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю Евгению Исаенкову, которая занимала пост заместителя главы Общественной палаты Раменского района. По версии следствия, он испытывал к ней личные неприязненные чувства.