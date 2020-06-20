Количество фальшивых купюр выросло в Москве на 13%

С начала года число фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей выросло в Москве на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С начала 2020 года было изъято 8,6 тысяч поддельных купюр в рублях и валюте.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

«Самой часто подделываемой денежной купюрой на территории московского региона остается купюра Банка России номиналом пять тысяч рублей. За пять месяцев выявлено 6,4 тысяч таких купюр, за аналогичный период предыдущего года — 5,5 тысяч», — сообщили в пресс-службе.

Всего в столице было изъято 8,6 тысяч фальшивых рублей и валюты. Национальная валюта составляет две трети подделок. В иностранной валюте фальшивомонетчики в Москве чаще всего подделывают купюры номиналом в 100 долларов и 50 евро. В регионах обычно изымаются фальшивки номиналом в 500 евро и 100 долларов.

В начале июня в Свердловской области было возбуждено уголовное дело против шести граждан, которых обвинил в распространении поддельных денег. Следствию стало известно, что один из мужчин заказал в Сети шесть фальшивых пятитысячных купюр, и привлек знакомых к их сбыту.