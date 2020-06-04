Шестеро жителей Свердловской области обвиняются в фальшивомонетничестве

Один из шестерых мужчин, проживающий в поселке Новоуткинск, через интернет заказал шесть фальшивых пятитысячных купюр. Подозреваемый расплатился за них биткоинами. Против него возбудили уголовное дело.

«Мужчина вовлек еще пятерых своих знакомых для сбыта поддельных банковских купюр, пообещав им за сбыт одного банковского билета вознаграждение в размере 500 рублей. При этом, один из них перевозил обвиняемых на своем автомобиле на место сбыта, а четверо других сбывали поддельные банкноты», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мошенник два раза использовал фальшивые деньги: обменял ненастоящую купюру на настоящую и купил пачку сигарет. После этого он скрылся.

Преступление раскрыли, когда ненастоящую пятитысячную купюру заметили при пересчете денег.