Клофелинщику с Чистых прудов вынесли приговор

Мурату Сабурову, которого обвинили в отравлении и грабеже 30 человек в центре Москвы, вынесли приговор. Его осудили на 16 лет. Кроме того, его обязали выплатить 1 854 000 рублей

Серийный отравитель появился в Москве в июне 2019 года. Он действовал в центре Москвы, особенно часто в районе станции метро «Чистые пруды». Им оказался уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов.

Следствие выяснило, что он подходил к подвыпившим компаниям, завязывал с ними разговор, втирался в доверие. В какой-то момент обвиняемый предлагал новым знакомым выпить пива или газировки. В напитки он подмешивал сильнодействующее средство.

После первого глотка люди теряли сознание. В этом время Сабанов обворовывал их: забирал банковские карты, наличные деньги, документы, а потом уходил. Всего пострадали 30 человек, пятерым из них причинен тяжкий вред здоровью.

Долгое время оставалось загадкой, какой препарат использовал отравитель. Позже сам задержанный рассказал, что смешивал сильнодействующий транквилизатор феназепам с газировкой или коктейлями, которыми угощал жертв.

В вещах преступника нашли препараты клозапин (антипсихотический) и трамадол (опиоидный анальгетик). Это сильнодействующие рецептурные лекарства.