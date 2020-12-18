Клофелинщик Чистых прудов. Дело серийного отравителя дошло до суда

Мурата Сабурова судят по делу об отравлении и грабеже 30 человек в центре Москвы — прямо под носом у полиции. Задержали его спустя сутки после того, как информация появилась в СМИ. Спустя полтора года в столице начался суд над «клофелинщиком».

Рассмотрение дела по существу должно было начаться в Басманном суде Москвы 9 декабря, но слушания перенесли на 18 декабря из-за неявки защитника и подсудимого Мурата Сабанова. Его обвиняют во многочисленных отравлениях и разбойных грабежах, кражах с банковских крат и мошенничествах с использованием электронных средств платежа.

Большая часть отравлений и ограблений происходила в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади («Яма»), в парке «Горка» и в баре «Зинзивер». Первое нападение, по некоторым данным, произошло еще в начале мая.

Марат Сабуров в зале Басманного суда 18 декабря. Источник фото: телеканал «360»

Чистопрудный клофелинщик

В июне 2019 года в Москве появился серийный отравитель. Он орудовал в центре города, в основном в районе станции метро «Чистые пруды». Как считает следствие, уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов подходил к подвыпившим компаниям, втирался в доверие и заводил разговор. В какой-то момент отравитель предлагал своим новым знакомым выпить газировки или пива или незаметно подсыпал сильнодействующее средство в их напитки.

Уже после первого глотка жертвы теряли сознание. В это время, утверждают следователи, Сабанов обворовывал их, забирал наличность, банковские карты, паспорта и другие вещи, а потом просто уходил. Пятерым из 30 пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью.

Что именно использовал отравитель, долго оставалось загадкой. В выписках пострадавших врачи писали о неизвестном психотропном препарате. Позднее задержанный рассказал, что смешивал сильнодействующий транквилизатор феназепам с газировкой или коктейлями, которыми угощал своих жертв.

Однако некоторые сомневаются в том, что на самом деле отравляющим элементом в этих преступлениях был именно феназепам, так как его эффект довольно непредсказуем, а риск смертельного исхода очень велик. В вещах Сабанова были найдены препараты клозапин (антипсихотический) и трамадол (опиоидный анальгетик). Все они являются сильнодействующими рецептурными лекарствами.

При этом сама тактика работы отравителя существует не одно десятилетие. В XX веке таких злоумышленников называли клофелинщиками, так как они использовали дешевый и доступный клофелин, чтобы усыпить попутчика в общественном транспорте или другую жертву, а потом обворовать ее.

Два раза поймали, один раз отпустили

Среди жертв отравителя с Чистых прудов было несколько журналистов. Во время того, как он 7 июня «обрабатывал» фоторедактора издания The Village Людмилу Чижову и ее друзей, прохожие обратили внимание на странность происходящего: несколько человек лежат, а другой рядом с ними складывает что-то в сумку.

Свидетели скрутили Сабанова, вызвали скорую и полицию, однако подозреваемого из полиции вскоре отпустили. В нем не распознали серийного отравителя: по словам свидетелей, полиция даже отказалась забирать на экспертизу лежавшую рядом бутылку, из которой злоумышленник предложил выпить пострадавшим.

Сам мужчина свою вину отрицал, говорил, что задержали его несправедливо: якобы на самом деле он хотел помочь людям без сознания, складывал их, вероятно, рассыпавшиеся вещи в их же сумки.

В результате некоторых нападений жертвы впадали в клиническую кому. Так произошло с фоторедактором издания The Village Людмилой Чижовой. Ее адвокат обратил внимание на то, что следствие халатно отнеслось к этому делу: не запросили записи с камер видеонаблюдения, не назначили экспертизу части жертв, чтобы выявить отравляющее вещество.

После того как информация о серийном отравителе появилась в СМИ и социальных сетях, разгорелся скандал. Задержали Сабанова уже на следующий день. В отделении, из которого его отпустили, начались проверки, начальник отдела поплатился работой за ошибку, а в прокуратуре требовали еще и завести дело о халатности.

Позднее Сабанов признал свою вину в части преступлений, однако он продолжал утверждать, что не травил своих жертв. Он рассказал, что люди, у которых он забирал вещи, якобы уже находились в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, так что ничего дополнительно им подсыпать не требовалось. Так, по утверждениями обвиняемого, было и с Чижовой и ее друзьями. Сама она три дня пролежала в коме, а пострадавший вместе с ней мужчина — почти три недели.