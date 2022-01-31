Кемеровская полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 20-летней давности

В Кемерове правоохранители задержали мужчину, который с 1999 года находился в международном розыске по обвинению в изнасиловании школьницы в Забайкальском крае, сообщил РЕН ТВ.

Полиция получила сообщение, что на борту самолета, прибывшего из Средней Азии, находится мужчина, разыскиваемый Интерполом, уточнила «Газета.ru».

Пассажира задержали в здании аэропорта, его доставят в Забайкалье, где он совершил преступление 22 года назад.

Ранее в Ленинградской области полиция задержала 32-летнего жителя Выборга, который попытался украсть товар из продуктового магазина.

До этого сообщалось, что на Украине суд арестовал военнослужащего Артемия Рябчука, расстрелявшего пять человек на территории завода «Южмаш» в городе Днепр.