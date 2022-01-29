Суд арестовал украинского нацгвардейца, устроившего расстрел на заводе в Днепре

Украинский суд постановил арестовать до 27 марта без права внесения звлога военнослужащего Национальной гвардии Артемия Рябчука. Он подозревается в расстреле караула на предприятии «Южмаш» в городе Днепр. Об этом сообщил судья в ходе заседания, передает РИА «Новости».

В ходе заседания суда Рябчук признал свою вину и сообщил о раскаянии. Суд принял решение частично удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании подозреваемого под стражей.

«Применить к подозреваемому Рябчуку Артемию меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2022 года с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний № 4 (в Днепре)… Размер залога не определять», — заявил судья.

Чрезвычайная ситуация произошла 27 января, на территории завода «Южмаш» в городе Днепр. Военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял людей, находившихся в караульном помещении. Жертвами стали пять человек, среди них женщина, являвшаяся гражданским лицом. Еще пять сослуживцев оказались ранены, их доставили в больницы.

После случившегося молодой человек попытался скрыться, но его задержали.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «умышленное убийство» и «дезертирство с оружием».