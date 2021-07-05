Казанскому стрелку Галявиеву продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест казанскому стрелку Ильназу Галявиеву. По новому решению он пробудет в СИЗО до 11 октября.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Галявиева Ильназа до 11 октября 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда. Самого Галявиева на заседании не было, так как сейчас он находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.

В мае 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую школу, в которой учился несколько лет назад, с ружьем и открыл огонь по людям. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. Во время нападения погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. СК завел дело о массовом убийстве.

На прошлой неделе председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить, по каким причинам казанский стрелок напал на школу. В рамках расследования дела Галявиева сотрудники ведомства уже допросили 1,5 тысячи человек и провели 131 судебную экспертизу из 232 назначенных.