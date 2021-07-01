Бастрыкин поручил выяснить, почему Галявиев напал на школу в Казани

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, по каким причинам Ильназ Галявиев напал на школу в Казани. В мае этого года студент пришел в учебное заведение и устроил там массовое убийство.

Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. Бастрыкин пообщался с родственниками убитых и раненых во время стрельбы, которую устроил в школе Галявиев. Во время доклада сообщалось, что следователи провели допросы 1,5 тысячи человек, а также выполнили 131 судебную экспертизу из 232 назначенных.

«Речь шла также о необходимости детальной проработки причин, способствовавших совершению преступления. Александр Бастрыкин обозначил целесообразность глобального исследования мотиваций и возможных идеологических составляющих, которыми мог руководствоваться обвиняемый», — сказано в сообщении.

Кроме того, председатель СК поручил разобраться в том, какие причины повлияли на сознание Галявиева — для этого необходимо провести отдельную судебную экспертизу.Бастрыкин также поручил сотрудникам региона оказать всемерную поддержку и помощь потерпевшим в решении вопросов социально-бытового характера.

Массовое убийство в школе произошло в Казани 11 мая. 19-летний студент Ильназ Галявиев, который ранее учился в этой гимназии, прошел внутрь и открыл огонь. В результате он убил девять человек — семь детей и двух педагогов. Еще 24 человека получили различные ранения.