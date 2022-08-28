Кавказец ударил девушку ногой в лицо в Оренбурге

В Оренбурге кавказец дважды ударил девушку ногой в голову. Об этом сообщил «Подъем».

Нападение произошло возле кафе на Промышленной улице. Причина агрессивного поведения юноши пока не озвучена.

Полиция сообщила, что проводится проверка.

«Заявление от пострадавшей поступило, сняли побои. Проверка идет. Какое будет дело — административное или уголовное, — зависит от тяжести побоев. Если перелом — будет уголовное, если нет — административное. Личность подозреваемого установлена», — рассказали там.

Ранее стало известно, что три человека попали в больницу, шестеро оказались задержаны после массовой драки в гостинице поселка Лермонтово в Краснодарском крае. Шестерых участников потасовки доставили в ОМВД по Туапсинскому району. Были изъяты три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова. Всего в почти смертельном турнире набралось 30 бойцов.