16 апреля 2024, 16:25
Кац проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки
Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Кацу по делу о фейках
Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
«Апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявил собеседник агентства.
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Суд в августе 2023 года заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима. Кацу* запретили администрировать ресурсы в Сети, сообщал RT. Прокурор требовал приговорить блогера к 10 годам колонии.
В ноябре прошлого года Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Каца* на 50 тысяч рублей за административное правонарушение. Блогер не указывал в публикациях в соцсетях статус иностранного агента.
* Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.
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