Происшествия 27 ноября 2023, 11:44 Суд оштрафовал блогера Максима Каца на 50 тысяч рублей Суд в Москве оштрафовал блогера Каца на 50 тысяч рублей по закону об иноагентах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Хорошевский районный суд Москвы признал блогера Максима Каца* виновным в административном нарушении и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Он не указывал в публикациях в соцсетях статус иностранного агента. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Штраф блогеру назначили 27 ноября. Административная статья касалась нарушения порядка деятельности лица, признанного иностранным агентом. Законодательство России требует от лиц или организаций, включенных в соответствующий реестр, указывать этот статус в публикуемых материалах.

Реклама

Ранее Басманный суд приговорил Каца* к восьми годам колонии заочно за фейки об армии России. Ему также запретили в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

* Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.