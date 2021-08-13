Задержаны два пособника побега заключенных из ИВС в Истре

Двух пособников задержали после побега заключенных из ИВС в Истре. Об этом сообщили в СК.

Представитель подмосковного управления СК Ольга Врадий рассказала ТАСС о задержании двух местных жителей, которых подозревают в пособничестве к совершению побега пяти человек из изолятора временного содержания в Истре. Против них завели уголовное дело.

Накануне в МВД сообщили, что в Московской области задержали трех сбежавших из истринского изолятора. Из них двое прятались на съемной квартире в Подольске. Это были Денис Грозаву и Иван Цуркану. Вместе с ними в квартире находились мужчина и женщина, являющиеся арендаторами. Их заподозрили в пособничестве преступникам, которым они предоставили укрытие. Третий беглец сам явился с повинной. По предварительным данным, это Николай Тетеря.

Также обвинения в превышении полномочий были предъявлены двум сотрудникам ИВС. Согласно данным следствия, они отключили камеры наблюдения и ушли спать, оставив открытым окно в двери, через которое передают продукты.

Пять заключенных сбежали из ИВС в Истре ночью 6 августа. Правоохранители продолжают поиски еще двух беглецов, в том числе Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король».