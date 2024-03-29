29 марта 2024, 07:39
Карманницу-рецидивистку задержали в Москве после кражи дорогого смартфона
МВД: в Москве карманница украла телефон у девушки в магазине и попала в полицию
В Москве задержали женщину по подозрению в краже смартфона. Она вытащила его из кармана владелицы в магазине на Ходынском бульваре, сообщило Главное управление МВД России по Москве.
В дежурную часть ОМВД России по Хорошевскому району обратилась 21-летняя девушка. У нее в магазине на Ходынском бульваре украли дорогой смартфон. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую.
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Задержали 37-летнюю женщину, которую в прошлом судили за аналогичное преступление. Она проследила за потерпевшей, уличила момент и вытащила из кармана ее пальто телефон. Награбленное москвичка успела сбыть, а деньги потратить.
Возбудили уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Подозреваемую арестовали. Ей грозит наказание до пяти лет тюрьмы.
У дизайнера Лейлы Улуханли украли украшения стоимостью около семи миллионов рублей. Она отдала их ювелиру для перепродажи, но он перестал выходить на связь.
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