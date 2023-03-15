Криминал 15 марта 2023, 18:26 Карельского министра задержали по делу о крупной взятке СК: министр сельского и рыбного хозяйства Карелии стал фигурантам дела о крупной взятке

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Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере завели следователи против министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

По данным ведомства, подозреваемый с 2021 по 2022 год через посредника получил взятку в размере 10 миллионов рублей.

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Деньги министр получал от предпринимателя, которому незаконно помогал в получении субсидий и грантов, предназначенных для мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.

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Следователи заявили, что в ближайшее время подадут ходатайство в суд для избрания подозреваемому чиновнику меры пресечения.

В начале марта в московском аэропорту задержали экс-главу Белгорода Антона Иванова по подозрению в получении взятки почти в три миллиона рублей. Свердловский районный суд города вынес решение о его аресте.