Криминал 30 декабря 2022, 12:53 Камера наблюдения помогла узнать об издевательствах над немой девушкой-инвалидом в Магадане Санитарку детдома в Магадане накажут за жестокое обращение с немой девушкой-инвалидом

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В Магадане против санитарки детского дома завели уголовное дело. Она жестоко обращалась с немой девушкой-инвалидом, рассказала областная прокуратура.

Раскрыть дело следователям помогли записи с камеры видеонаблюдения. Во время ужина в сентябре 2022 года санитарка, по словам надзорного ведомства, «применила физическую силу и недозволенные методы воспитания» к 17-летней девушке-инвалиду — она не может разговаривать и нуждается в постоянной помощи.

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После того как в детдоме узнали об этом преступлении, прокуратура провела проверку и передала материалы в Следком. Против санитарки завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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В Новосибирской области в 2021 году произошел похожий случай. Родственники приехали в детский дом-интернат «Ояшинский» за 17-летним парнем-инвалидом и увидели, что ему сломали нос, пальцы и зубы. Тетя обвинила в этом сотрудников учреждения.