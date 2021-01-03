В детском доме-интернате «Ояшинский» в Новосибирской области 17-летний подросток стал жертвой издевательств — родители заподозрили руководство учреждения. Тетя пострадавшего мальчика Анастасия Грудинина рассказала «360», что его забрали из интерната с поломанными пальцами, пролежнями и ранами.

Мальчик оказался в интернате в 17 лет, а через год его приехали забирать родные. Все дело в том, что учреждение рассчитано только на несовершеннолетних детей. Ребенка вывели на улицу из-за ограничительных мер по коронавирусу. В здание попасть не удавалось ранее по той же причине. А еще персонал, по словам Грудининой, был не рад постоянным звонкам родных.

«Это мой родной племянник. Он у нас не разговаривает, он как маленький ребенок. Физически он развит хорошо, а умственно — он не соображает совсем ничего. Органы опеки уговорили мать сдать его туда, что ему будет хорошо, может, даже добьется каких-то успехов. В том году она его туда отдала. <…> 25 декабря ему исполнилось 18 лет, и она поехала его забирать», — рассказала тетя.

Когда родная мать привезла его домой, то ужаснулась от увиденного. По словам тети, на теле мальчика были многочисленные ссадины, он был сильно истощен.

«Забрали мы его в таком состоянии: у ребенка пролежни, у него полностью атрофировалась двигательная система. То есть его связывали, видимо, подгузник надевали — засорены половые органы. Ребенок есть не может, самое больше — две столовых ложки бульона. Были сломаны пальцы, они срастались как попало, сломан нос, отколоты зубы», — вспоминает она.

Женщина утверждает, что до услуг интерната подросток мог самостоятельно есть и ходить в туалет. Но сейчас он не может абсолютно ничего. Как только мать с мальчиком приехали домой, родные вызвали скорую. Медики осмотрели ребенка и все зафиксировали. Они прописали витамины, сообщили в полицию и больницу. Однако Анастасия Грудинина отметила, что никто не отреагировал, пока она не опубликовала все в соцсетях.

Собеседница «360» отметила, что у ее сестры еще шесть детей, семья непьющая. Но только мальчик родился с патологией. При этом до интерната он выглядел совсем по-другому.

Источник фото: телеканал «360»

В Следственном комитете уже отреагировали на эту ситуацию.

«В ходе мониторинга соцсетей было выявлено сообщение о том, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Из сообщения следует, что в учреждении над ребенком издевались, привязывали к кровати, избивали», — рассказали в пресс-службе СК по региону.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. После чего будет принято процессуальное решение. Случаем занялось Министерство труда и социального развития по региону. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко также в курсе ситуации, сообщили «360» в пресс-службе.