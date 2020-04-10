Захватившего заложников в Пятигорске мужчину арестовал суд. Кадры допроса

Пятигорский суд арестовал мужчину, которого накануне совместными усилиями захватили сотрудники СК, МВД и Росгвардии. Он взял в заложники свою сестру и ее детей, требовал крупную сумму денег и обеспечение выезда за рубеж.

Следственный комитет опубликовал видео допроса 29-летнего задержанного, в отношении которого было заведено уголовное дело по статье о захвате заложников.

«Я действовал по справедливости. С квалификацией не согласен, потому что я пытался восстановить справедливость», — заявил задержанный.

Свою сестру и ее несовершеннолетних детей мужчина взял в заложники 9 апреля. На улицу Ессентукскую в Пятигорске прибыли полицейские и начали переговоры. Им удалось освободить заложников, в ходе операции никто не пострадал. По некоторым данным, захватчик состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Один из его знакомых сообщил, что причиной его неадекватного поведения мог стать недосып. Мужчина принимал препараты после операции на глаза.

Расследование уголовного дела продолжается, вскоре будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.