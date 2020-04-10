Несостоявшийся террорист-блогер. Что известно о захвате заложников в Пятигорстке

В Ставропольском крае мужчина взял в заложники свою семью. Он заперся с ними в квартире и требовал денежную компенсацию. Все это он транслировал в прямом эфире в своем Instagram. Как развивались события — рассказывает «360».

9 апреля около пяти вечера стало известно, что 29-летний мужчина взял в заложники свою сестру и ее несовершеннолетних детей на Ессентукской улице в городе Пятигорск. На место прибыли сотрудники полиции, машина скорой помощи и пожарная техника.

«Ты мой подчиненный. Вы мои куклы», — говорил в видеоэфире захватчик, общаясь с полицией через дверь.

При этом он бегал между кухней и коридором, снимая заложников, говоря, что они его дети.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Один из них сообщил, что мужчина попросил 200 тысяч долларов и самолет.

Примерно в это же время глава Ставропольского края Владимир Владимиров выехал в Пятигорск. В своем Instagram он сообщил, что мужчина постоянно не проживает в регионе. И, по предварительным данным, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В 17:43 следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье «захват заложников».

В 17:53 в результате слаженной работы сотрудников СК и МВД молодого человека удалось задержать и освободить удерживаемых им женщину и детей. Никто из них не пострадал. Следственный комитет опубликовал видео из квартиры пострадавшей.

Брат захватчика в беседе с «360» заявил, что тот поехал в Пятигорск работать — тренировать боксеров.

В свою очередь мужчина, представившийся его дальним родственником, рассказал, что тот приехал погостить из Москвы.

«Так он по себе неплохой парень. Спортсмен, преподавал уроки бокса и в Москве, и здесь. Давал уроки фитнеса. Что случилось и как случилось, в абсолютном неведении», — рассказал мужчина.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одной из причин такого поведения мужчины мог служить недосып, вызванный приемом препаратов после операции на глаза.