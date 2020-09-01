Ювелирный магазин обчистили в Петербурге

Трое грабителей вломились в ювелирный магазин, разбили молотками витрины и забрали украшения. Теперь преступников разыскивают сотрудники петербургской полиции.

Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовал 78.ru. В объектив попали грабители в черных костюмах и медицинских масках. Они разбивают витрины, быстро собирают весь товар и убегают. По словам источника телеканала, ограбление происходило в торговом комплексе «Парнас».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ювелирный магазин находится в 4-м Верхнем переулке в поселке Парголово. Трое грабителей успели забрать 23 планшета с различной продукцией из желтого металла, пишет ТАСС.

Сейчас правоохранители устанавливают сумму ущерба и разыскивают преступников. Сам налет на магазин произошел вечером 31 августа. За помощью к полицейским обратился сотрудник охраны торгового центра. Те завели уголовное дело по статье «Грабеж».