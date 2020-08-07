Полиция задержала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина

Представители правоохранительных органов задержали подозреваемого в ограблении магазина одной из ювелирных сетей России в городе Иваново.

По предварительной информации, двое мужчин ворвались в ювелирный салон и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, разбили стеклянные витрины молотком. Злоумышленники похитили три лотка с браслетами из золота и направились к выходу из торговой точки. Сотрудница, находящаяся в соседнем помещении, нажала тревожную кнопку, и дверь автоматически закрылась. Мужчинам удалось сломать ее и скрыться.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что на место немедленно приехала следственно-оперативная группа. Специалисты установили, что в момент нападения один из злоумышленников повредил руку. По следам крови был выполнен анализ, благодаря чему личность одного из подозреваемых установили. Им оказался ранее судимый житель Дагестана, информирует газета «Аргументы и факты».

Его задержали в одном из столичных аэропортов. Мужчина планировал улететь во Владивосток. При обыске были найдены спрятанные в одежду ювелирные украшения. В настоящий момент ведется розыск второго предполагаемого соучастника.