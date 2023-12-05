Криминал 05 декабря 2023, 10:30 Ювелир в Италии отбился от грабителей и сел в тюрьму на 17 лет Corriere della Sera: убившего грабителей ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Италии вынесли приговор ювелиру Марио Роджеро, который убил двух грабителей и ранил третьего. Суд отказался считать его действия самообороной и назначил 17 лет тюрьмы, сообщила газета Corriere della Sera.

Дом и магазин 68-летнего мастера находятся в коммуне Гринцане-Кавур, приговор вынесли в городе Асти, административном центре региона Пьемонт. Суд присяжных признал Роджеро виновным в двойном умышленном убийстве и покушении на убийство.

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Гособвинитель просил посадить его в тюрьму на 14 лет с учетом смягчающих обстоятельств, но ювелира приговорили к 17 годам и обязали выплатить семьям потерпевших 460 тысяч евро компенсации.

В апреле 2021 года грабители ворвались в ювелирный магазин. Когда они попытались скрыться, Роджеро выстрелил из револьвера. Джузеппе Маццарино и Андреа Спинелли погибли, Алессандро Модика получил ранение в ногу и скрылся, но через несколько дней полиция задержала его.

Действия ювелира отказались считать самообороной и обвинили в незаконном хранении оружия. Адвокаты заявляли, что он действовал жестоко из-за прошлого опыта — в 2015 году мужчину ограбили и сильно избили.

На сторону ювелира встал вице-премьер Маттео Сальвини. Он написал в соцсети X (бывшем Twitter), что тот оборонялся, и в тюрьме должны сидеть другие люди. Сам Марио Роджеро заявил о торжестве преступности.

Во Франции к пожизненному заключению приговорили родителей 13-месячного ребенка, который умер от истощения и побоев.