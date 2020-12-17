Задержана подозреваемая в мошенничестве в Удмуртии

По данным ведомства, женщина под видом сотрудника банка похищала деньги с банковских счетов. Известно, что ранее она уже была судима.

«По предварительным данным, злоумышленница может быть причастна к совершению более чем 25 преступлений в отношении жителей Удмуртии. Сумма ущерба, причинённая потерпевшим, составляет более 200 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.