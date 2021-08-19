Юрист рассказал о судьбе мигрантов, устроивших массовую драку у метро «Кузьминки», после депортации

Участникам массовой драки около московского метро «Кузьминки» после депортации запретят на несколько лет приезжать в Россию, но в своих странах у них проблем не будет. Такое мнение в разговоре с «360» высказал юрист Данила Ткаченко, комментируя новость о том, что мигрантов начали депортировать из России.

«К ним претензий нет. У них единственная проблема, которая будет, что после депортации, наиболее вероятно, им на срок от года до пяти лет закрывается въезд на территорию РФ. Это самая основная проблема. А государственные органы, я думаю, не будут иметь к ним претензий», — сказал Ткаченко.

Юрист Глеб Подъяблонский добавил, что арестованных и находящихся в Центре содержания мигрантов содержат за счет Федеральной системы исполнения наказания. Он отметил, что обычно иностранцев держат там до решения суда о депортации или оправдательного приговора.

«Выходить оттуда они не могут. Только если их не вывозят на обязательные работы», — пояснил он.

Юрист уточнил, что при депортации мигранта учитывается его статус. Если он находился в России легально, то оплачивать его перелет домой он будет сам или его работодатель. Если денег у иностранца нет либо он находился нелегально, то билет на самолет купят за счет бюджета России.

Участников массовой драки около московского метро «Кузьминки» начали депортировать из России. Всего полиция задержала 87 человек, из которых выдворили из страны больше половины. Обратный въезд им запретили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой начальника пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимира Васенина.

Представитель ведомства пояснил, что задержанных привлекли к административной ответственности и назначили им арест на 15 суток. После суд отправил мигрантов в Центр временного содержания иностранцев на 90 дней, откуда их выдворят из России. В отношении восьми участников драки завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Мигранты устроили массовую драку около метро «Кузьминки» в Москве 12 июля. МВД сообщило, что задержали 102 участников. Одного из них обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия, так как они скандировали лозунги на разных языках. В ходе потасовки участники выбегали на дорогу и мешали проезду транспорта.