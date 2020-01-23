Йошкаролинца решили засудить из-за ролика в Сети

43-летний йошкаролинец опубликовал в Сети видео. И теперь у него проблемы, ведь следователям показалось, что оно реабилитирует нацизм.

Как считают следователи, мужчина залил в интернет видеозапись с ложными сведениями о роли СССР в годы Второй мировой войны. Содержание ролика назвали реабилитацией нацизма. СК возбудил уголовное дело по части первой статьи 354.1 УК РФ. Если вину жителя Йошкар-Олы докажут, то он может отправиться за решетку на три года.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства, чтобы получить полную и достоверную картину произошедшего.

В ноябре 2019 года сенаторы поддержали новый закон о демонстрации нацистской символики. Согласно документу, свастику можно показывать, но только во время изучения истории, в научных работах, литературе и искусстве.