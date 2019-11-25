Совфед одобрил показ свастики в учебных целях
Госдума разрешила демонстрировать свастику. Но с условиемПодробнее
Как пишет РИА «Новости», демонстрировать подобную символику разрешается в научных и литературных работах, а также произведениях искусства.
При этом показ должен осуществляться в просветительских или информационных целях и формировать «негативное отношение идеологии нацизма». Кроме того, такая демонстрация не должна иметь «признаков пропаганды или оправдания нацизма».
По словам авторов инициативы, принятие закона необходимо, в частности, для показа фильмов о событиях Великой Отечественной войны.
Депутаты Госдумы 19 ноября в третьем чтении приняли закон, позволяющий демонстрировать нацистскую символику. Авторами законопроекта стали депутаты во главе с вице-спикером Петром Толстым и председателями комитетов по культуре, безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.