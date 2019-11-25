  • Совфед одобрил показ свастики в учебных целях

    25 ноября 2019, 15:56

    Дарья Бунякова

    Совет Федерации поддержал новый закон о демонстрации нацистской символики. Теперь свастику можно будет показывать, но только в учебных целях и соблюдении определенных условий.
    Совфед одобрил показ свастики в учебных целях

    Госдума разрешила демонстрировать свастику. Но с условием

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    Как пишет РИА «Новости», демонстрировать подобную символику разрешается в научных и литературных работах, а также произведениях искусства.

    При этом показ должен осуществляться в просветительских или информационных целях и формировать «негативное отношение идеологии нацизма». Кроме того, такая демонстрация не должна иметь «признаков пропаганды или оправдания нацизма».

    По словам авторов инициативы, принятие закона необходимо, в частности, для показа фильмов о событиях Великой Отечественной войны.

    Депутаты Госдумы 19 ноября в третьем чтении приняли закон, позволяющий демонстрировать нацистскую символику. Авторами законопроекта стали депутаты во главе с вице-спикером Петром Толстым и председателями комитетов по культуре, безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.