Совфед одобрил показ свастики в учебных целях

Совет Федерации поддержал новый закон о демонстрации нацистской символики. Теперь свастику можно будет показывать, но только в учебных целях и соблюдении определенных условий.

Госдума разрешила демонстрировать свастику. Но с условием Подробнее

Как пишет РИА «Новости», демонстрировать подобную символику разрешается в научных и литературных работах, а также произведениях искусства.

При этом показ должен осуществляться в просветительских или информационных целях и формировать «негативное отношение идеологии нацизма». Кроме того, такая демонстрация не должна иметь «признаков пропаганды или оправдания нацизма».

По словам авторов инициативы, принятие закона необходимо, в частности, для показа фильмов о событиях Великой Отечественной войны.

Депутаты Госдумы 19 ноября в третьем чтении приняли закон, позволяющий демонстрировать нацистскую символику. Авторами законопроекта стали депутаты во главе с вице-спикером Петром Толстым и председателями комитетов по культуре, безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.