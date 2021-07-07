Ячейки террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* разгромили в России

В Пензе, Уфе и Челябинске разгромили ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Задержаны 15 исламистов.

Задержаны четыре главаря и 11 активных участников, среди них, кроме граждан РФ, есть и жители стран Центрально-Азиатского региона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Террористические ячейки ликвидировали в конце июня — начале июля этого года.

По данным ФСБ, задержанные распространяли на территории России террористическую идеологию по указу зарубежных эмиссаров международной организации.

«В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — сообщили в ФСБ.

У задержанных изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, телефоны и компьютеры. Электронные носители информации задержанные использовали для вербовки людей. Возбуждены уголовные дела.

В начале июля ФСБ поймала террористов, которые готовили теракты в людных местах в Москве и Астраханской области.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещена в России.