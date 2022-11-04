«Я тебя посажу». Супруг убийцы сына из Башкирии рассказал об угрозах с ее стороны | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 18:37 «Я тебя посажу». Супруг убийцы сына из Башкирии рассказал об угрозах с ее стороны Муж уфимки, убившей сына 20 лет назад, рассказал о преступлении

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Суд в Башкирии признал 53-летнюю жительницу Уфы виновной в убийстве сына. По версии следствия, она совершила преступление в 2001 году, задушив ребенка поясом от халата, после чего закопала его в лесу. Супруг женщины рассказал «360», что догадывался о ее причастности к убийству мальчика, но хранил молчание из-за ее угроз.

Молчание или свобода

Мужчина рассказал, что тело ребенка долгое время не могли найти. Пять лет назад обнаружили его череп — тогда начались следственные действия и экспертизы. Сам он еще в 2014 году заподозрил жену в совершении убийства.

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«Я говорил: „Ты убила ребенка, своего сына?“. Она сказала: „Если ты рот откроешь насчет сына, — следствие идет против тебя, я тебя посажу“. После этого я рот не открывал», — отметил собеседник «360».

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Супруг осужденной добавил, что проходил подозреваемым по уголовному делу, но его оправдали. В общей сложности в СИЗО он провел более полугода — сначала в Уфе, потом в Белорецке. По словам мужчины, родственники до сих пор не могут поверить в то, что уфимка убила ребенка более 20 лет назад.

Таинственное исчезновение

В июле 2001 года жительница города Сибая сообщила о пропаже 11-летнего сына. Она рассказала, что мальчик уехал на велосипеде из дома бабушки и пропал. Милиция возбудила уголовное дело, а ребенка объявили в розыск, сообщила пресс-служба СК по Башкирии.

В 2017 году в лесу Баймакского района нашли человеческие останки. Эксперты пришли к выводу, что они принадлежат тому самому мальчику. Оставалось неизвестно одно — когда и от чьи рук он погиб. Правоохранители продолжали расследование.

Жестокая расправа

За последние два года полицейские и криминалисты повторно изучили все материалы уголовного дела. Правоохранители нашли новых свидетелей и допросили родственников погибшего. Все указывало на то, что ребенка убила его мать.

«Установлено, что ребенок был убит собственной матерью, а ее сожитель склонил женщину к совершению преступления. После предъявления собранных доказательств женщина созналась в содеянном и изобличила своего супруга», — сообщили в республиканском СК.

Следствие установило, что в 2001 году пара проживала в Сибае. Мужчина не любил сына супруги и не хотел его воспитывать, поэтому уговорил женщину избавиться от ребенка. Они разработали преступный план — под предлогом заготовки веников мальчика заманили в лес. Там осужденная задушила его, а тело закопала.

Подсудимую отправили за решетку

По данным Следственного комитета, уфимка признала вину. Ее муж напротив — отрицал обвинения. Судьбу подозреваемых решала коллегия присяжных заседателей. Женщину они признали виновной — суд отправил ее в колонию общего режима на 12 лет. Мужчину признали невиновным, однако в ближайшее время дело могут пересмотреть и обжаловать оправдательный приговор.

Полиция задержала жительницу Челябинска, которая зарезала сына. Тот был пьян и буйно себя вел. В какой-то момент женщина схватила нож и убила его. Правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемая признала вину.