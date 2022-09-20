Женщина убила сына во время его пьяного дебоша в Челябинске | 360°

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20 сентября 2022, 14:51

Женщина убила сына во время его пьяного дебоша в Челябинске

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Жительница Челябинска зарезала сына, который был пьян и проявлял агрессию по отношению к ней. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, мужчина неоднократно напивался и вел себя буйно. Во время очередного скандала мать ударила его ножом. Пострадавший скончался. На женщину завели уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину она признала.

Челябинск

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