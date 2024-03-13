Криминал 13 марта 2024, 09:48 Изнасиловавшую подростка учительницу из Великобритании освободили раньше срока Учительницу из Великобритании, изнасиловавшую подростка, освободили досрочно РИА «Новости»

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Учительницу, изнасиловавшую 15-летнего школьника, освободили в Великобритании на половину срока раньше положеного. Об этом сообщило издание The Sun.

Ранее 38-летнюю Кэндис Барбер из графства Бакингемшир осудили и приговорили к 6,5 года тюремного заключения. Женщина трижды вступала в интимные отношения с подростком и направляла ему снимки эротического характера.

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Кроме того, Барбер запугивала школьника, что отомстит ему, если он кому-то расскажет об отношениях между ними. Однако ее откровенные фото все же дошли до директора школы, а в 2019 году стражи правопорядка начали расследование.

В понедельник, 11 марта, обвиняемая вышла из тюрьмы на три года раньше срока. Это подтвердили в Министерстве юстиции Великобритании. Компетентные лица отметили, что совершившие такого рода преступления выходят на свободу условно-досрочно после отбытия половины срока.

За насильницей будут постоянно следить. Ее могут обязать носить GPS-маячок, а также для нее действует запрет на проживание в определенных местах, посещение некоторых заведений и другие ограничения. Нарушение условий приведет к немедленному аресту.

Ранее учительница из США забеременела от 12-летнего ученика.