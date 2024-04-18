Эксклюзив 18 апреля 2024, 11:32 Изнасиловавшему и закопавшему девушку в Железногорске курсанту вынесли приговор Суд приговорил Анисифорова к 21 году тюрьмы за убийство девушки в Железногорске

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Красноярский краевой суд приговорил Евгения Анисифорова из Железногорска к 21 году исправительной колонии строгого режима и выплате трех миллионов рублей за изнасилование и убийство 16-летней девушки, нападение на другую пострадавшую и кражу мобильных телефонов. «360» показал кадры из зала суда.

Бывшего курсанта Академии МЧС Евгения Анисифорова судили в закрытом режиме. Он сознался в том, что 31 июля 2022 года на берегу Кантатского водохранилища несколько раз ударил по голове, изнасиловал и заживо засыпал гравием 16-летнюю девушку. Затем мужчина напал на 19-летнюю девушку, но она смогла сбежать, а потом украл четыре мобильных телефона.

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«Признать Анисифорова Евгения виновным в совершении преступлений <…> и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», — сказала судья.

Суд также удовлетворил гражданский иск на возмещение ущерба на сумму три миллиона рублей. До вступления приговора в законную силу Евгений Анисифоров останется в СИЗО № 1 Красноярска.

Выступая с последним словом, обвиняемый заявил о планах отправиться в зону проведения спецоперации. Представитель Следкома заявил сайту kp.ru, что ему не удастся заключить контракт из-за тяжести статьи.