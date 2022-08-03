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    03 августа 2022, 11:50

    Полиция Красноярского края нашла убитой 16-летнюю девочку

    Оксана Лавнюженко

    В городе Железногорск Красноярского края полиция обнаружила труп 16-летней девочки, которая пропала 30 июля после празднования Дня города. Об этом написало ИА Nation News.

    По информации пресс-службы регионального СК, девочка была найдена около озера в местном парке культуры и отдыха. На ее теле имелись признаки насильственной смерти.

    По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование и ищет возможных свидетелей происшествия.