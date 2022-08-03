Полиция Красноярского края нашла убитой 16-летнюю девочку

В городе Железногорск Красноярского края полиция обнаружила труп 16-летней девочки, которая пропала 30 июля после празднования Дня города. Об этом написало ИА Nation News.

По информации пресс-службы регионального СК, девочка была найдена около озера в местном парке культуры и отдыха. На ее теле имелись признаки насильственной смерти.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование и ищет возможных свидетелей происшествия.