Криминал 14 февраля 2023, 18:22 Избрание меры пресечения для избивших подростка на шоссе мигрантов отложили Фигурантов дела об избиении подростка на Каширском шоссе доставили в суд

Читать 360tv в

Избивших толпой подростка на Каширском шоссе в Москве уроженцев Таджикистана доставили в Чертановский районный суд для избрания меры пресечения. Фигурантами дела стали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

По словам очевидцев, молодой человек вступился за 15-летнюю девочку, к которой приставал один из иностранцев. Обидчик позвал на помощь земляков, которые толпой напали на юношу.

Реклама

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и доложить обо всех обстоятельствах случившегося.

Реклама

По данным СМИ, молодые мигранты неоднократно нападали на подростков и снимали свои «подвиги» на видео, которые выкладывали в Сеть. Судья после изучения материалов дела отложил избрание меры пресечения на 72 часа.