Происшествия 12 февраля 2023, 19:25 Массовое избиение мигрантами подростка произошло в Москве СК России: Бастрыкин взял под личный контроль происшествие с мигрантами в Москве

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Десятки мигрантов избили подростка, вступившегося за 15-летнюю девушку. Инцидент произошел на Каширском шоссе в Москве. Кадрами поделился Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что один из мигрантов начал приставать к девочке. Подросток вступился за нее, но вместо выяснения отношений один на один был избит толпой иностранцев, подбежавших на помощь другу-обидчику.

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Тем временем в Следственном комитете уже отреагировали на происшествие.

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«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве А. А. Стрижову организовать доследственную проверку и доложить об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Боткинской больнице Петербурга двое пациентов устроили поножовщину. Один мужчина напал на другого с ножом. В результате пострадавший получил множественные колото-резаные раны в область лица, шеи и рук. Врачи оказали ему дополнительную медицинскую помощь.