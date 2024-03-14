Криминал 14 марта 2024, 13:48 Избивший глухонемую женщину-таксиста в Дмитрове отправился в СИЗО Суд Дмитрова арестовал мужчину, избившего глухонемую женщину-таксиста РИА «Новости»

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В Дмитрове арестовали мужчину, который 8 марта избил глухонемую женщину-таксиста. Он признал вину, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Обвинитель просил отправить 43-летнего подозреваемого в СИЗО. Суд учел мнение Дмитровской городской прокуратуры и арестовал фигуранта дела до 11 мая вопреки его просьбам ограничиться домашним арестом.

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«Мужчина признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указали в прокуратуре.

Вечером 8 марта он ехал по Советской улице в машине дочери. Мужчина решил, что водитель такси должен уступить им дорогу. Когда авто остановились, подозреваемый вышел из салона, разбил окно и ударил женщину-инвалида за рулем такси кулаком по лицу. Возбудили уголовное дело. Потерпевшая поделилась с «360» деталями нападения. Она получила травмы лица, головы и шеи.