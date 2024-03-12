Эксклюзив 12 марта 2024, 19:13 «Пострадали шея и голова». Мужчина избил девушку-таксистку в Подмосковье Избитая в Дмитрове девушка-таксист рассказала о нападении незнакомца на дороге

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В Дмитрове мужчина выбил стекло такси и избил глухонемую девушку-водителя. Пострадавшая поделилась с «360» подробностями нападении.

«Я остановилась, чтобы забрать клиента. Повернулась к окну и увидела, как незнакомый мужчина бьет по стеклу. После нескольких ударов оно разбилось, и он набросился на меня», — рассказал она.

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Агрессора увел его знакомый. В итоге мужчины уехали, но через некоторое время вернулись и стали извиняться перед девушкой.

«Осколки от разбитого водительского стекла попали на перегородку носа и подбородок. Пострадали шея и голова. После нападения тошнило — понадобилась медицинская помощь», — отметила собеседница «360».

Девушка до сих пор находится в шоковом состоянии. К тому же она временно осталась без работы, пока автомобиль находится на ремонте после нападения.

Сотрудники полиции разыскали дебошира, который рассказал им, что ехал с дочерью на автомобиле в качестве пассажира, сообщила пресс-служба МВД. По его словам, перед ними было такси, которое «то ехало, то останавливалось». В какой-то момент мужчина вышел из своего авто и постучал в окно машины, а водитель не отреагировал. Тогда житель Дмитрова разбил окно и схватил девушку за воротник куртки. Когда та начала жестикулировать, нападавший понял, что перед ним глухонемая.

По данным прокуратуры Московской области, 8 марта 43-летний мужчина в качестве пассажира передвигался в автомобиле дочери по улице Советской. В ходе движения он посчитал, что девушка, управляющая автомобилем такси, должна была уступить проезд. Мужчина вышел из машины, разбил стекло и ударил ее кулаком в лицо. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.