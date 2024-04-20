Криминал 20 апреля 2024, 15:43 Избивших прохожего московских подростков отправили в изолятор Суд Москвы арестовал подростков до июня по делу об избиении прохожего у метро Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

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В Москве арестовали троих подростков за нападение на мужчину. Они проходят по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, молодые люди около подземного перехода и автобусной остановки «Метро Фонвизинская» встретили случайного прохожего. Напав не него, подростки, понимая, что совершают преступление, жестоко избили незнакомца.

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В Останкинском районном суде Москвы удовлетворили требование следствия арестовать троих подозреваемых до 18 июня этого года.

Ранее в Волгограде толпа подростков избила в автобусе мужчину за то, что ему не понравилось их поведение. Пассажир сделал замечание молодым людям, в ответ на это они нанесли ему множественные травмы.