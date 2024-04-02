Происшествия 02 апреля 2024, 13:58 Подростки в Волгограде избили мужчину в автобусе за замечание СК возбудил дело после избиения мужчины подростками в Волгограде

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В Сети появились данные о том, что группа подростков в Волгограде избила в автобусе мужчину, сделавшего им замечание о поведении. Следователи наткнулись на видеозапись ЧП. В результате СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба ведомства по Волгоградской области.

У 37-летнего пострадавшего диагностировали множественные травмы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи проводят следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.

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В комментариях к видео в соцсетях местные жители пишут, что эта же группа подростков до этого нападала на прохожих. Официального подтверждения нет.

Ранее стало известно о нападении пьяных школьниц на курсанта в Нижегородской области. Они обзывались, дрались, царапались, а одна из девушек распылила молодому человеку в глаза содержимое перцового баллончика. Прохожие отвезли парня в больницу и позвонили в полицию.