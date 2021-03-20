Избивших мужчину на глазах у его сына задержали в Ставрополе

Мужчины напали на мужчину с трехлетним сыном в Ставрополе. Подозреваемых сначала объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Все помнят историю про нападение в Ставрополе двоих негодяев на мужчину, гулявшего с ребенком. Так вот, прошло всего несколько дней, а оба молодчика уже задержаны. Вот они — на фото, сидят рядышком в участке», — написал губернатор в Instagram.

Владимиров добавил, что молодым людям придется ответить по закону за свой позорный поступок. Кроме того, глава региона поблагодарил правоохранителей за оперативную работу.

Ранее в Сети появились кадры, на которых группа людей нападает на человека с ребенком. Мужчину несколько раз ударили, после чего он упал на асфальт. Причиной конфликта стало замечание, сделанное мужчиной с сыном водителю, окатившему их водой из лужи.

В пресс-службе СКР по Ставропольскому краю уточнили, что нападение произошло 17 марта в одном из микрорайонов города. Мужчина попал в больницу с двухсторонним открытым переломом челюсти. Следователи объявили в розыск 19-летнего Карина Амирханова и 21-летнего Магомеда Кадиева.

«Молодые люди ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью. Сейчас следователь СКР проводит с задержанными следственные действия и будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

На молодых людей завели уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.