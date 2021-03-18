Несколько человек избили мужчину на глазах у его сына из-за замечания

Несколько человек напали на жителя Ставрополя на глазах у его сына. Избиение попало на видео, написала «Экспресс газета».

На ролике группа людей нападает на человека, который держит за руку маленького ребенка. Мужчине нанесли несколько ударов. Отец вместе с сыном упали на асфальт.

По неподтвержденной информации, мимо проезжающая машина окатила местного жителя и мальчика водой из лужи. Гражданин сделал водителю замечание, что вызвало негативную реакцию у автомобилиста и его друзей.