Во время задержания последний сбежавший из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди пытался сопротивляться. Его своевременно обезвредили.

Злоумышленника нашли на Дубравной улице в московском районе Митино, сообщили в МВД.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подчеркнула, что последнего участника побега обезвредили и доставили в территориальное подразделение СК РФ. Ему предстоит допрос.

Мавриди вместе четырьмя соучастниками сбежал из истринского ИВС 6 августа. На свободу они выбрались при помощи гаечного ключа. Трех беглецов поймали, еще один явился с повинной.

Начальника изолятора Андрея Старшинова обвинили в превышении полномочий. Следователи полагают, что он разрешил посадить вместе фигурантов одного и того же дела. По его допущению сотрудники ИВС не закрыли «кормушки» в дверях камер.