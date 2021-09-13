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    13 сентября 2021, 23:34

    Сбежавший из истринской ИВС Мавриди сопротивлялся при задержании — МВД

    Александра Ломейко

    Во время задержания последний сбежавший из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди пытался сопротивляться. Его своевременно обезвредили.

    Злоумышленника нашли на Дубравной улице в московском районе Митино, сообщили в МВД.

    Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подчеркнула, что последнего участника побега обезвредили и доставили в территориальное подразделение СК РФ. Ему предстоит допрос.

    Мавриди вместе четырьмя соучастниками сбежал из истринского ИВС 6 августа. На свободу они выбрались при помощи гаечного ключа. Трех беглецов поймали, еще один явился с повинной.

    Начальника изолятора Андрея Старшинова обвинили в превышении полномочий. Следователи полагают, что он разрешил посадить вместе фигурантов одного и того же дела. По его допущению сотрудники ИВС не закрыли «кормушки» в дверях камер.