Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

В деле историка Олега Соколова, расчленившего свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко, неожиданный поворот. Соколову предъявили новое обвинение. Теперь его подозревают еще и в незаконном обороте оружия.

По словам адвоката Александра Почуева, представляющего интересы Соколова, обвинение не стало новостью ни для него, ни для его подзащитного. Наоборот, такого поворота в расследовании нужно было ожидать, раз в деле фигурирует мелкокалиберный обрез. И действительно, новое обвинение против Соколова выдвинули еще неделю назад.

«Это обычный процессуальный ход событий. Историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему. Хотя вполне логично с точки зрения холодного расчета было его сокрыть», — объяснил Почуев.

По словам адвоката, Соколов остается в Москве до окончания следственных действий. То есть ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием.

Профессора истории из СПбГУ 63-летнего Олега Соколова арестовали ночью 9 ноября. В тот момент он пытался утопить в Мойке отрезанные руки своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и бродил в ледяной воде. Его госпитализировали с переохлаждением, а в квартире у профессора нашли тело девушки.