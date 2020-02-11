Адвокат обвинил журналистов в «хайпе на человеческом горе» историка-расчленителя Соколова

«Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий — ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием», — сказал Почуев.

Адвокат сообщил, что только что участвовал в следственных действиях вместе с Соколовым в СИЗО-2 «Бутырка». По мнению Почуева, с самого начала СМИ травят участников этого дела. Адвокат обвинил некомпетентные источники в ловле «хайпа на человеческом горе».

«Все ждали вчера обещанного телешоу с участием Соколова и Ксении Собчак, по заверению одного из местных желтых СМИ. Но и это ложь. Ложь, направленная на дискредитацию линии защиты и формирование обвинительного общественного вердикта», — добавил Почуев.

63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Тело девушки нашли в его квартире неподалеку.