    11 февраля 2020, 17:46

    Адвокат обвинил журналистов в «хайпе на человеческом горе» историка-расчленителя Соколова

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ, останется в Москве примерно до середины апреля. Об этом «360» сказал его адвокат Александр Почуев, опровергнув публикации СМИ о переводе ученого в Санкт-Петербург. Вдобавок правозащитник заявил, что журналисты пытаются ловить хайп на человеческом горе убийцы.

    «Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий — ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием», — сказал Почуев.

    Адвокат сообщил, что только что участвовал в следственных действиях вместе с Соколовым в СИЗО-2 «Бутырка». По мнению Почуева, с самого начала СМИ травят участников этого дела. Адвокат обвинил некомпетентные источники в ловле «хайпа на человеческом горе».

    «Все ждали вчера обещанного телешоу с участием Соколова и Ксении Собчак, по заверению одного из местных желтых СМИ. Но и это ложь. Ложь, направленная на дискредитацию линии защиты и формирование обвинительного общественного вердикта», — добавил Почуев.

    63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Тело девушки нашли в его квартире неподалеку.