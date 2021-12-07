Источник: умерла девочка, раненная при стрельбе в МФЦ. Следователи это опровергли

Умерла 10-летняя девочка, раненная при стрельбе в МФЦ Москвы, сообщил источник «360». Таким образом, количество погибших от рук 45-летнего стрелка увеличилось до трех. Еще двое пострадавших остаются в больнице.

UPD: СК опроверг информацию о смерти девочки.

Мужчина открыл стрельбу в многофункциональном центре на Рязанском проспекте в Москве. Сначала сообщалось о двух погибших: посетителе МФЦ и сотруднице организации. В больницу с ранениями доставили трех человек, в том числе 10-летнюю девочку.

Стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Вооруженным мужчиной оказался 45-летний житель Москвы. В данный момент его доставили в отдел полиции.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время подозреваемого в стрельбе доставят на допрос.