Источник: трех предполагаемых московских стрелков задержали с арсеналом оружия

Полиция задержала трех мужчин по подозрению в стрельбе 20 мая на юго-востоке столицы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о Расмине И., Шамиле Г., Эликбере Б.. При обыске у нашли еще пять пистолетов и гранату.

Конфликт на улице Южнопортовой около рынка «Южный порт» разгорелся вечером в четверг. В нем участвовали около десяти человек. Они дрались прямо около дороги и чуть не попали под машину. Позже началась стрельба. Трое были ранены, стрелявший скрылся с места ЧП на автомобиле Mitsubishi Lancer. После этого МВД объявило план «Перехват». Полиция считает, пистолет, из которого стрелял нападавший, было травматическим.

Очевидец рассказал «360», что драка произошла между азербайджанцем и дагестанцем. Причины случившегося пока не известны.