Стрельба на юго-востоке Москвы попала на видео. Первые кадры с места

Появились кадры с места стрельбы на юго-востоке Москвы. В ходе конфликта пострадали трое человек — предположительно, их ранили из травматического оружия.

В распоряжении «360» оказались кадры с камер видеонаблюдения. Их ролика видно, что в драке участвовали около 10 человек. Одни пытались разнять дерущихся, другие — просто наблюдали за конфликтом. Все происходило прямо на проезжей части — в один момент они чуть не попали под колеса проезжающего автомобиля.

Сперва отношения выяснялись врукопашную, но затем один из участников драки достал пистолет и начал стрелять в своих противников. В пресс-службе МВД сообщили, что оружие, предположительно, было травматическим.

Стрелок успел ранить троих человек. Другие участники драки попытались отнять у него пистолет, однако не смогли. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия.

Сотрудник шиномонтажа, расположенного недалеко от места конфликта, рассказал «360» подробности. Он отметил, что в драге участвовали азербайджанец и дагестанец, которые тоже работали в этом шиномонтаже. По какой причине начался конфликт — неизвестно.

Ранее полицейские сообщили, что стрельба произошла по адресу Южнопортовая улица 22, строение 1. Там расположен авторынок «Южный порт». Нападавшего еще не задержали. СМИ сообщили, что в столице объявили план «Перехват». Подозреваемый скрылся с места драки на автомобиле Mitsubishi Lancer.